Kasa kasa geliyor, kilo kilo satılıyor

10.09.2019 11:46

Güney Marmara'nın balıkçılık merkezi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Su Ürünleri Hali'ne gelen yüzlerce kasa sardalya, hamsi ve istavrit hem tezgahları renklendiriyor, hem de Anadolu vilayetlerine gönderiliyor.



Denizlerde avlanma yasağının kalktığı 1 Eylül tarihinden bu yana 10 gün geçerken, balıkçılar yeni sezon için umutlarını koruyor. Şu ana kadar bol bol hamsi, istavrit ve sardalya ile dönüş yapan balıkçılar Ekim ayının ortalarında palamutun kendisini göstermesini bekliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde hamsinin kasası 200 ile 300 TL arasında alıcı bulurken, istavritin kasası 100-150 TL, sardalya balığının kasası ise 80 ile 150 TL arasında satılıyor. Kolyoz balığının kasası 170 TL'den alıcı bulurken, lüferin ise tanesi 15 ile 25 TL arasından satılıyor.



Bandırma'dan 3'ü metropol, 6 ile balık gönderiliyor



Balıkçı esnafı Soner Koçoğlu, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Şu anda balık yasağının kalkmasının 10'uncu gününde bol miktarda hamsi, sardalya ve istavrit çıkıyor. Ama fiyatlar yüksek. Şu an havaların esmesi ile birlikte kayıklar balığı bulamıyor. Havalar düzeldikten sonra daha güzel olacak. Palamut şu an için gözükmedi. Bu sene hiç göstermedi kendini. Havaların aşırı sıcak olmasından dolayı palamut göçü yaşanmadı. Karadeniz hamsisi bol. Ama dediğimiz gibi hava şartlarından dolayı zor çıktığı için fiyatlar daha henüz yüksek. Bandırma Güney Marmara'nın balık merkezi. Şu anda buraya gelen balıklar Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir ve Konya illerine buradan balık gidiyor. Ama az miktarda olduğu için tabi fiyatlar yükseliyor. Biz bunu havaların esmesine bağlıyoruz. Ayın 22'sine kadar havaların bu şekilde gideceğini tahmin ediyoruz. Bu esintiler devam ettiği için şu an ucuz balık yemek mümkün olmuyor. Şu anda fiyatlar, 20-25 TL arasında hamside. Ekim ayında bu fiyatlar düşecek ve halkımız bol miktarda balık yiyebilecek" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA