Kasa Hırsızları Yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey İlçesine bağlı Kolejtepe mahallesinde iş yerinden kasa çalan hırsızlar yakalandı.

Olay Şahinbey İlçesi Kolejtepe mahallesinde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.Ç., A.M. isimli şüpheli şahıslar yapılan operasyon ile yakalandı.

Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen her iki şüphelide adli makamlarca tutuklanarak ceza evine konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA