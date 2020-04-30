HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kasa fiyatı ile etiket fiyatı arasında fark olursa

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Korona virüsün yaşadığı bu günlerde, malların satış fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farklarını değerlendirdi.

Kasa fiyatı ile etiket fiyatı arasında fark olursa
30.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:48

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Korona virüsün yaşadığı bu günlerde, malların satış fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farklarını değerlendirdi. Başkan Bakal tüketiciyi, "Kasa fiyatı ile etiket fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanır" diye aktardı.

Konu ile ilgili bir açıklamada bulunan Başkan Bakal, "Son günlerde malların satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunduğu ve haksız fiyat artışları konusunda yoğun ve yaygın şikayetler alınmaktadır. Covid -19 salgınını fırsata dönüştüren bazı satıcı ve sağlayıcılar, etiket fiyatlarını değiştirmeye bile zaman bulamadan kasa fiyatlarını yükseltmektedir. Ancak Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nin 10'üncü maddesinde belirttiği üzere 'Malın satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanır. Bir malın veya hizmetin miktar, sayı, ebat ve benzeri farklı birimlerden satışı yapıldığı takdirde, her birime uygulanan fiyatlar, etiketlerde, tarife ve fiyat listelerinde ayrı ayrı gösterilir' olmalı.

Tüketiciler güçlükle kazandıklarını, kolayca kaybetmemek için alışverişlerinden sonra; mutlaka fiş ve faturalarını kontrol etmeli, kasa fiyatı ile raf fiyatı arasında fark bulunması durumunda tüketici lehine olan fiyatın uygulanacağını satıcılara hatırlatmalıdır" diye belirtti.

Mağdur olanlar şikayet edebilir

Ayrıca Başkan Bakal duruma mağdur kalan vatandaşlar için yasal işlemlerin başlatılması gerektiği yönde tavsiyelerde de bulundu.

Bakal, "Sorunun çözülememesi durumunda; aldığı ürünün etiketinin fotoğrafını çekmeli, fiş veya faturası ve etiket fotoğrafı ile anlaşmazlığın sınırına göre 6 bin 920 Türk liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda ikamet ettikleri ilçenin Kaymakamlarında bulunan Tüketici Hakem Heyetlerine, 6 bin 920 Türk lirası ile 10 bin 390 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalıdır.Tüketici Hakem Heyetlerine başvurular e-Devlet üzerinden de yapılabilmektedir. Ayrıca fahiş, haksız fiyat artışları ve raf fiyatı ile kasa farkı arasındaki fark konusunda; Ticaret İl Müdürlüklerine, Kaymakamlıklara, Valiliklere, ALO 175 ve ALO 153 hatlarına şikayette bulunulabilmektedir. Tüketicilerimiz neme lazım dememeli, kendilerinin ve başka tüketicilerin haksızlığa maruz kalmaması için haklarını aramalıdır. Kamu otoritesi fahiş/haksız fiyat artışları ve etiket uygulamaları denetimlerini arttırmalıdır. Haksızlıklar hak arandıkça, azalır" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı Ekonomi
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok Ekonomi
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı Ekonomi
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi Ekonomi
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor Ekonomi
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi Ekonomi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,98'den işlem görüyor
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
Güne yükselişle başlayan gram altın 386 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 386 liradan işlem görüyor
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu
Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu
Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi
Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı
Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi
Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Düşüşe geçen dolar 6,96 seviyesinden işlem görüyor
Düşüşe geçen dolar 6,96 seviyesinden işlem görüyor
ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde koronavirüsün etkisiyle yüzde 4,8 daraldı
ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde koronavirüsün etkisiyle yüzde 4,8 daraldı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fahrettin Koca Mustafa Şentop Berat Albayrak Fahrettin Altun
Magazin Haluk Levent Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Uraz Kaygılaroğlu
Spor Podolski Caner Erkin Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Kız Türk Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Kasa fiyatı ile etiket fiyatı arasında fark olursa - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 15:40:00. #1.15#
title