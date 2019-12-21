Kaş Yörük Türkmen Derneği genel kurulu yapıldı

21.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:53

Kaş Yörük Türkmen Derneğinin yapılan ikinci olağan genel kurulu sonucunda başkanlığa Hüseyin Kayır seçildi.



Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleşen olağan genel kurula Kaş'ta yaşayan Yörükler ile dernek üyeleri katıldı. Tek listeyle yapılan kongrede Hüseyin Kayır, Yörük Türkmen Derneği başkanlığına yeniden seçildi.



Başkan Hüseyin Kayır yaptığı yazılı açıklamada, "Derneğimizin çok kıymetli yöneticileri, demokratik bir ortamda tüm katılımcıların ortak kararı ve takdirleriyle yeni yönetim kurulumuz belirlenmiştir. 3 yıllık süreçte emeği geçen tüm yönetici ve yeni yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza teşekkür eder, başarılar dileriz. Sevginin, dostluğun, riya ve fitneden uzak hizipçiliğin olmadığı mert ve dürüst bir yapılanmanın merkezi olan Yörük Türkmen Derneğimizde yeni dönemin, yeni yönetim kurulumuza ve Yörük camiamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz." ifadelerini kullandı.



Hüseyin Kayır başkanlığında yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Niyazi Güngör, Ahmet Hanefi Kahyaoğlu, Şaban Kaymul, Mustafa Bozca, Ahmet Şaşıoğlu, Ömer Benli - ANTALYA

Kaynak: İHA