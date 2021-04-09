Kaş yaylalarında saha incelemesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaş yaylalarında saha incelemesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kaş yaylalarında saha incelemesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, Kaş'ın yayla bölgelerinde çiftçileri desteklemek ve taleplerini belirlemek üzere saha incelemesi yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, Kaş'ın yayla bölgelerinde çiftçileri desteklemek ve taleplerini belirlemek üzere saha incelemesi yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yerelden kalkınma anlayışı ile ilçelerde üreticileri destekleme çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, üreticinin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor. Bu kapsamda Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel ve ekibi, Kaş'ın yayla bölgelerinde tarımsal üretim yapan çiftçilerin taleplerini değerlendirmek üzere saha incelemeleri yaptı. Kaş'ın Cemre, Yayla Belenli, Kemer, Gürsu ve İslamlar Mahallelerinde çiftçilerle bir araya gelinerek tarımsal destek ihtiyaçları, kapalı sistem sulama proje talepleri alındı. Tarım ve hayvancılık konusunda verilebilecek destekler ve yapılabilecek yatırımlar değerlendirildi. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel, çiftçilerle birlikte sahaya giderek, talepleri yerinde değerlendirdi. - ANTALYA

Kaş yaylalarında saha incelemesi
Kaş yaylalarında saha incelemesi
Kaş yaylalarında saha incelemesi
Kaş yaylalarında saha incelemesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kaş yaylalarında saha incelemesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 14:23:58. #1.15#
title