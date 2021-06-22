Kaş'ta yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaş'ta yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Kaş'ta yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Kaş ilçesinde yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaş ilçesinde yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

S.F. idaresindeki 81 AR 707 plakalı yolcu otobüsü, Kınık Mahallesi D-400 Karayolu Hal Kavşağı'nda Y.U'nun kullandığı 07 SFC 24 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, minibüs sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, Fethiye'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Boris Johnson Mustafa Şentop Vladimir Putin Emmanuel Macron
Magazin Hadise Hande Erçel Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Metin Oktay Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaş'ta yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 14:12:03. #1.15#

title