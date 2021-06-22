Kaş'ta yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
Kaş ilçesinde yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaş ilçesinde yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
S.F. idaresindeki 81 AR 707 plakalı yolcu otobüsü, Kınık Mahallesi D-400 Karayolu Hal Kavşağı'nda Y.U'nun kullandığı 07 SFC 24 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, minibüs sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Fethiye'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci