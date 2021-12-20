Kaş'ta vizyon proje tanıtımı

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde eski otogar alanına yapılacak vizyon projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Kaş Belediyesinde düzenlenen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda konuşan Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, ilçe merkezinde ticari, kültürel ve sosyal boyutta vatandaşlara kapsayıcı şekilde güzel hizmet verecek bir projenin başlangıcına şahitlik ettiklerini belirtti. Yazıcı, "Bu projenin, devam eden ve inşasına başlanacak projelerin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Pazaryeri ve otopark sıkıntısı"

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da ilçe merkezinde uzun zamandır pazaryeri ve otopark sıkıntısı olduğunu hatırlatarak, "Göreve geldiğimiz günden bu yana bu konuda çalışma yürütüyoruz. Eski otogar belediyemizin mülkiyetinde olan yaklaşık 4 bin 732 metrekarelik bir alan. Bu alanın nasıl değerlendirilmesi gerektiğiyle ilgili değerlendirmeler yaptık. Bu projeyle belirli bir ihtiyacı gidermiş olacağız. Şu anda projenin mühendislik çalışmaları yapılıyor" diye konuştu.

"Örnek olacak"

Tasarım danışmanı Prof. Dr. Celal Abdi Güzer ise yaptığı sunumda, projenin Kaş'ın önemli bir noktasında kent belleğinin önemli bir parçası olduğuna işaret etti. Güzer, "Merkezi bir alanda belediyenin özverisiyle tamamen halka açık, kamusal alanı maksimize eden, sosyal ve kültürel etkinlikleri öne alan bir proje yapmak çok önemli. Bu başarıldığında özgün bir örnek olacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Kaş'ta ilk defa uygulanıyor"

Konuşmaların ardından toplantı, soru-cevap bölümüyle sona erdi. Toplantıda, emekli avukat Salim Cengiz, yaptığı değerlendirmede, projeyi çok beğendiğini ifade etti. İnsan odaklı hazırlanan projede ticaret ve ranta yönelik bir düşüncenin bulunmadığını dile getiren Cengiz, "Kaş'ta ilk defa böyle bir proje uygulanıyor, hazırlayanları tebrik etmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

Toplantıya, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve esnaflar da katıldı. - ANTALYA