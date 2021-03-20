Kaş'ta villalarda eğlence düzenleyen 12 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 57 bin 552 lira ceza kesildi
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Kaş'ta villalarda eğlence düzenleyen 12 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 57 bin 552 lira ceza kesildi

20.03.2021 21:11 | Son Güncelleme: 20.03.2021 21:18
Kaş'ta villalarda eğlence düzenleyen 12 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 57 bin 552 lira ceza kesildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek, villalarda eğlence düzenledikleri tespit edilen 12 kişiye toplam 57 bin 552 lira ceza uygulandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek, villalarda eğlence düzenledikleri tespit edilen 12 kişiye toplam 57 bin 552 lira ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İslamlar Mahallesi Akbel mevkisindeki E.F'ye (57) ait villalarda parti düzenlendi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine, Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Çalışma sonucunda parti düzenlediği belirlenen 12 kişiye, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi, maske takma zorunluluğunu ihlal etmek ve kurallara aykırı davranışta bulunmak nedeniyle toplam 57 bin 552 lira ceza kesildi.

Ayrıca, söz konusu villaların Kaş Kaymakamlığınca 1 ay süreyle kapatılacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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