Kaş'ta uyuşturucu operasyonu
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Kaş'ta uyuşturucu operasyonu

Kaş'ta uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Kaş ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıs yapılan operasyon ile gözaltına alındı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıs yapılan operasyon ile gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, çalıntı motor parçası da bulundu.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kasaba Mahallesinde M.K. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığının tespit edilmesi üzerine Kaş Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Gömbe Jandarma Karakol Komutanlığı, Kınık Jandarma Karakol Komutanlığı ve 15. JASAT Timlerince yapılan ortak operasyonla şüpheli şahıs yakalandı.

Yapılan kaba üst aramasında şüpheli M.K. isimli şahsın üzerinde 1 adet A4 kağıdına emdirilmiş 3 santim uzunluğunda uyuşturucu madde ile metamfetamin isimli uyuşturucu madde kullanma aparatı olan payp çıkması neticesinde şüpheli şahsın evinde yapılan aramada, 49.9 gr skunk, 1.037 gram uyuşturucu madde ile kullanılan kristal taş, 292.6 gram esrar, 1.456.6 gram likit esrar, 284.5 gr esrar çeşitleri, 3 adet payp, 1 adet ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği, 1 adet faturasız kurusıkı tabanca, 1 adet masonet kelepçe, 3 bin 240 TL para ve parçalanmış şekilde çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Evde bulunan Ö.Y. ve F.C. isimli şahıslar hakkında da "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmaktan" adli işlem yapıldı, şüpheli M.K gözaltına alındı. Ayrıca M.K. isimli şahıs hakkında 2521 Sayılı Kanuna Muhalefet etmekten 944 TL para ile Ö.Y isimli şahısa 5729 Sayılı Kanuna Muhalefetten bin 730 TL İdari Para Ceza uygulandı.(İHA)

Kaş'ta uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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