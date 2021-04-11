Kaş'ta turistler kısıtlamada güzel havanın keyfini çıkardı
Anadolu Ajansı / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Kaş sahilinin drone görüntüleri Plajdan görüntüler Denize giren turistler ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistler, denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı.
Kaş sahilinin drone görüntüleri
Plajdan görüntüler
Denize giren turistler ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistler, denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci