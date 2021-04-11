Kaş'ta turistler kısıtlamada güzel havanın keyfini çıkardı
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Kaş'ta turistler kısıtlamada güzel havanın keyfini çıkardı

Anadolu Ajansı / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Kaş sahilinin drone görüntüleri Plajdan görüntüler Denize giren turistler ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistler, denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı.

Kaş sahilinin drone görüntüleri

Plajdan görüntüler

Denize giren turistler ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistler, denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı.

Kaş'ta turistler kısıtlamada güzel havanın keyfini çıkardı
Kaş'ta turistler kısıtlamada güzel havanın keyfini çıkardı
Kaş'ta turistler kısıtlamada güzel havanın keyfini çıkardı
Kaş'ta turistler kısıtlamada güzel havanın keyfini çıkardı
Kaş'ta turistler kısıtlamada güzel havanın keyfini çıkardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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