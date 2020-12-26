Kaş'ta toplu eğlencelere yönelik denetimler artırılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kaş'ta toplu eğlencelere yönelik denetimler artırılacak

26.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:32
Kaş'ta toplu eğlencelere yönelik denetimler artırılacak

Antalya'da Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, yılbaşı dolayısıyla ilçedeki otel, işletme ve kiralık villalarda toplu eğlence yapılmaması için ekiplerin gece boyunca denetimde olacağını bildirdi.

Antalya'da Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, yılbaşı dolayısıyla ilçedeki otel, işletme ve kiralık villalarda toplu eğlence yapılmaması için ekiplerin gece boyunca denetimde olacağını bildirdi.

Yazıcı başkanlığında Kaymakamlık binasında yılbaşı güvenlik tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Cansever, Kaş Belediyesi Zabıta Müdürü Ferhat Güngör, sahil güvenlik ve karakol komutanlarının katıldığı toplantıda, ilçe genelinde alınması gereken önlemler değerlendirildi.

Kaymakam Yazıcı, toplantıda, halkın sağlığı, huzuru ve güvenliği için detaylı çalışma yaptıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 31 Aralık saat 21.00'dan 4 Ocak saat 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını hatırlatan Yazıcı, "Otel veya işletmelerde canlı ya da kayıttan müzik, toplu eğlence, ayrıca kiralık villalarda toplu ve görsel eğlence yapılmayacak. Gece boyunca kolluk görevlileriyle sürekli denetimler gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Yazıcı, vatandaşları ve turizm işletmelerine yılbaşı güvenlik tedbirlerine uymaları, toplum sağlığı için hassasiyet göstermeleri yönünde çağrıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Öznur Çalık Özlem Zengin Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Demet Akalın Gülben Ergen Merve Dizdar Birkan Sokullu
Spor Metin Oktay Samet Aybaba Hamza Hamzaoğlu Bahattin Şimşek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Ocak Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaş'ta toplu eğlencelere yönelik denetimler artırılacak | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 13:54:54. #1.14#
title