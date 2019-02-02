Kaş'ta Şubat Meclisi

Kaş Belediyesinin şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Kaş Belediyesinin şubat ayı olağan meclis toplantısı üye Mustafa Özen başkanlığında yapıldı. Belediye Başkanı Halil Kocaer, bu yıl 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında 23'üncüsü düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı-EMITT dolayısıyla İstanbul'da bulunduğu için toplantıda yer almadı.

Mecliste, ilk olarak geçtiğimiz günlerde yapımı tamamlanan parka, 'Kaş Belediyesi Çerçiler Parkı' adı verilmesi kabul gördü. Beldibi Mahallesi Kızılyaka mevkisinde bulunan taşınmazların Kemer Mahallesi kadastrosundan çıkarılarak, Beldibi Mahallesi'ne kaydedilmesi oy çokluğuyla kabul edildi. Beldibi Mahallesi kütüğüne kayıtlı 150 boş parselin Sütleğen Mahallesi kadastrosundan çıkarılarak, Beldibi Mahallesi'ne kaydedilmesi ise oy çokluğuyla reddedildi. Gündemin 5'inci maddesi, 'Kalkan Mahallesi 159 ada 2 parselde yapılacak imar değişikliğiyle ilgili hazırlanan imar komisyonu raporunun görüşülmesi' geri çekildi. Belediye meclis üyesi Erol Demirhan'ın istifası nedeniyle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 29. maddesi gereğince belediye meclisine bilgi sunuldu. Demirhan'dan boşalan meclis üyeliğine Ramazan Çınar'ın, büyükşehir meclisi üyeliğine ise Ali Bekik'in görevlendirildiği belirtildi. Bezirgan Mahallesi kadastro çalışmaları için 1 ve Kaş merkez, Çavdır, Akörü, Gürsu, Hacıoğlan Mahallesi için 6'şar adet bilirkişi seçilmesi konusu görüşülerek belirlendi. Ağullu, Bayındır, Çukurbağ, Yeniköy, Gökçeören (Gökseki mevkisi) Mahallesi ve Sokak Hayvanları Bakımevi 1/1000 uygulama imar planı konusu görüşülerek, komisyona havalesine oy birliğiyle karar verildi.

Gündem sonunda, 12 Şubat'ta olağanüstü meclis toplantısı yapılacağı açıklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA