Kaş'ta su altı sanat ve kültür parkı kurulacak

Antalya'nın Kaş ilçesinde, Likya Kaş Su Altı Sanat ve Kültür Parkı yapılacak.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, Likya Kaş Su Altı Sanat ve Kültür Parkı yapılacak.

Parka ilişkin bilgilendirme toplantısında konuşan Kaş Kaymakamı Şaban Arda yazıcı, projenin yaklaşık 4 yıl önce planlandığını ve bilim insanlarının görüşleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini söyledi.

Parkın kaymakamlık ve belediyenin yanı sıra Batı Antalya Kalkınma Ajansı ve Deniz Ticaret Odası'nın destekleriyle Fener bölgesinde hayata geçirileceği bilgisini veren Yazıcı, "Dalış noktaları bakımından Antalya'nın en zengin florasına sahip Kaş açıklarında Likya medeniyetini canlandıran heykellerle bir su altı parkı oluşturulacak. Burası alternatif bir turizm adresi olacak. Eserler temin edildi. 20 pegasus atı, 20 sütun, poseidon, şimera, nereid heykelleri ile 600 amfora su altı sanat parkında sergilenecek." ifadelerini kullandı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da proje ile Kaş'ta sürdürülebilir turizm hedeflediklerini dile getirdi.

Kaş'ın bu projelerle dünyanın sayılı dalış noktalarından olacağına dikkati çeken Ulutaş, "Kaş, bu çalışma ile rakiplerinden bir adım daha öne geçecek." dedi.

Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ise Likya coğrafyasının son derece kadim bir uygarlığı temsil ettiğini söyledi.

Işık, su altı parkın Kaş'ın tarihini ve mitolojisini anlatacağına işaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci