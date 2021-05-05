Kaş'ta sokak hayvanları için mamamatik hizmeti
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Kaş'ta sokak hayvanları için mamamatik hizmeti

Kaş'ta sokak hayvanları için mamamatik hizmeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinde belediye, sokak hayvanları için dört farklı noktaya mamamatik yerleştirdi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde belediye, sokak hayvanları için dört farklı noktaya mamamatik yerleştirdi.

Kaş Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanlar için yeni bir projeyi hayata geçirdi. Proje sayesinde hem plastik atıkta geri dönüşüm sağlanacak hem de vatandaşlar sokak hayvanlarını kolaylıkla besleyebilecek.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Bu mamamatiklerin geri dönüşüme olumlu katkı sağladığını belirterek "Sokakta yaşayan kedi ve köpeklere mama vermek isteyen vatandaş, atık pet şişeyi makineye atarak, hazneye mama gönderimi sağlıyor. Bu sayede plastikte hem geri dönüşüm elde ediyoruz hem de can dostlarımızı besliyoruz" dedi.

Sokak hayvanları için yapılan mamatiklerden ilçede yaşayan vatandaşların memnun olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaş'ta sokak hayvanları için mamamatik hizmeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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