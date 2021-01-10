Kaş'ta sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı

Kaş ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı.

Kaş ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı.

Kaymakamlığın koordinasyonunda Emniyet Müdürlüğü Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının mağdur edilmemesi için çalışma yaptı.

Sokak hayvanlarının barınaklarını ve yaşam alanlarını gezen ekipler, açık alanlara mama ve su bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci