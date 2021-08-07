Kaş'ta seyir halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi
Antalya'nın Kaş ilçesinde seyir halindeyken yanan minibüste hasar oluştu.
Antalya'nın Kaş ilçesinde seyir halindeyken yanan minibüste hasar oluştu.
Ahmed Köksal idaresindeki 34 BOM 181 plakalı minibüs, Andifli Mahallesi'nde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Durumu fark eden Köksal, yanındakilerle minibüsten indi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci