Kaş'ta sedir ağacı tohumları toprakla buluşturuldu
Kaş ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte sedir ağacı tohumları toprakla buluşturuldu.
Kaş ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte sedir ağacı tohumları toprakla buluşturuldu.
Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'nin de katıldığı etkinlikte, Gömbe Orman İşletme Şefliği tarafından sedir ormanlarının rehabilitasyonu amacıyla yaklaşık 90 hektarlık alana karpelli sedir tohumu ekildi.
Orman Genel Müdürlüğünce 1984 yılında geliştirilerek uygulanan "Karpelli Sedir Tohumu Ekimi" metodu ile sedir ormanlarının genişletilmesi, yenilerinin kurulması, verimli duruma getirilmesi ve sürdürülebilirliği hedefleniyor.
Yaklaşık 500 bin hektar sedir ormanı bulunan Türkiye'de uygulama yapılacak alanlara ilk karın düşmesiyle tohumların ekimi yapılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci