Kaş'ta sazlık alanda çıkan yangın seraları tehdit ediyor (2)
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Kaş'ta sazlık alanda çıkan yangın seraları tehdit ediyor (2)

17.02.2021 16:40 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:45

Antalya'nın Kaş ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, seralara sıçramadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, seralara sıçramadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yeşilköy, Ova ve Çay mahallelerinin kesiştiği Göl mevkisindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevleri yakındaki seralara ulaşmadan kontrol altına almak için çaba gösteriyor.

Kaş'ta sazlık alanda çıkan yangın seraları tehdit ediyor (2)
Kaş'ta sazlık alanda çıkan yangın seraları tehdit ediyor (2)
Kaş'ta sazlık alanda çıkan yangın seraları tehdit ediyor (2)
Kaş'ta sazlık alanda çıkan yangın seraları tehdit ediyor (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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