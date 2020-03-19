Kaş'ta sağlık çalışanları alkışlandı Antalya'nın Kaş ilçesinde vatandaşlar korona virüs nedeniyle fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanları için alkış tuttu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde vatandaşlar korona virüs nedeniyle fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanları için alkış tuttu.

Avrupa'da korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanları için başlatılan moral amaçlı alkış kampanyası bu akşam Türkiye'de de başlatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün Meclis'teki konuşmasında sağlık çalışanlarını alkışlamaya davet etmesinin ardından çağrıya Kaş'taki vatandaşlar destek verdi. İlçede saat 21'de balkona çıkan vatandaşlar sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu.

Evinin balkonunda bir vatandaş, "Yaşanan bu zor süreçte özverili şekilde çalışan tüm sağlık çalışanlarını gönülden alkışlayarak, destek veriyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA