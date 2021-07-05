Kaş'ta otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Antalya'nın Kaş ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Kalkan Mahallesi'nde H.C. (30) idaresindeki 11 AAC 301 plakalı otomobil ile Ş.K'nin (30) kullandığı 07 SEA 35 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen ambulansla yaralı, Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci