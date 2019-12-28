Kaş'ta otomobil takla attı: 1 yaralı
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Kaş'ta otomobil takla attı: 1 yaralı

Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

28.12.2019 01:00 | Son Güncelleme: 28.12.2019 01:05
Kaş'ta otomobil takla attı: 1 yaralı

'nın Kaş ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kınık çevre yolunda Yakup Eraslan'ın kullandığı 31 UA 571 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.


Kazada, araçta bulunan bir kişi hafif yaralandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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