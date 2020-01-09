Kaş'ta otomobil kanala uçtu: 1 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Kaş'ta otomobil kanala uçtu: 1 yaralı - Haberler

Kaş'ta otomobil kanala uçtu: 1 yaralı

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

09.01.2020 20:58 | Son Güncelleme: 09.01.2020 21:03
Kaş'ta otomobil kanala uçtu: 1 yaralı

'nın Kaş ilçesinde bir otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, Kaş'ın Kalkan ile Kınık Mahallesi arasındaki Patara kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Kınık istikametinden Kaş'a doğru giden Resul Ertuğrul idaresindeki 06 DM 9503 plakalı otomobil, Patara kavşağına girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki su kanalına uçtu.


Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan sürücüye ilk müdahale yapıldı. Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler