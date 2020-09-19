Kaş'ta otomobil devrildi: 2 yaralı
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Kaş'ta otomobil devrildi: 2 yaralı

Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaş'ta otomobil devrildi: 2 yaralı
19.09.2020 19:03 | Son Güncelleme: 19.09.2020 19:06

Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 UT 200 plakalı otomobil, Andifli Mahallesi Çukurbağ Yarımadası mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Oktay Özden
Oktay Özden
AA Editörü
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