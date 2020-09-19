Kaş'ta otomobil devrildi: 2 yaralı
Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
19.09.2020 19:03 | Son Güncelleme: 19.09.2020 19:06
Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 UT 200 plakalı otomobil, Andifli Mahallesi Çukurbağ Yarımadası mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA