Kaş'ta otizmli çocuklar yat turu yaptı

Antalya'nın Kaş ilçesinde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otizmli çocuklar, yat turu yaptı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otizmli çocuklar, yat turu yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte masal okuyan, boyama çalışması yapan çocuklar, müzik eşliğinde eğlendi.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, etkinlikte, amaçlarının toplumunun her kesimini bir araya getirmek olduğunu söyledi.

Yapılan etkinliklerle farkındalığı artırmak istediklerini belirten Ulutaş, "Bundan sonraki süreçte de içimizde dezavantajlı kim varsa onlara da muhakkak ulaşacağız. Sevgiyle onları bir araya getireceğiz."dedi.

Etkinliğe, Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci