Kaş'ta orman yangını çıktı
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Kaş'ta orman yangını çıktı

Kaş'ta orman yangını çıktı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaş'a bağlı Üzümlü ve İslamlar mahalleri arasındaki Çetili mevkiindeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla yayılırken, ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazözle ekipler müdahale etti. Rüzgarın zaman zaman yön değiştirmesi ve aşırı sıcak nedeniyle yangına müdahale güçlükle yapılabilirken, bölgeye havadan müdahale için de helikopter desteği gönderildi. Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölgeye yakın yerleşim yerlerinde oturanlar da kendi imkanlarıyla ekiplerin çalışmasına destek veriyor.


Kaş'ta orman yangını çıktı
Kaş'ta orman yangını çıktı
Kaş'ta orman yangını çıktı
Kaş'ta orman yangını çıktı
Kaş'ta orman yangını çıktı
Kaş'ta orman yangını çıktı
Kaş'ta orman yangını çıktı
Kaş'ta orman yangını çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar

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