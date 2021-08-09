Kaş'ta orman yangını

ANTALYA'nın Kaş ilçesine bağlı Yayla Çavdır Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

ANTALYA'nın Kaş ilçesine bağlı Yayla Çavdır Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için ekipler çalışmaya başladı.

Yangın, ilçeye bağlı Yayla Çavdır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında çıktı. Yangına havadan bir uçak, bir helikopter ve karadan arazözlerle müdahale edilirken, bölgede rüzgarın etkili olduğu belirtildi. Aynı bölgede geçen cumartesi günü de 5 noktada yangın çıkmış, vatandaşların ve ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı