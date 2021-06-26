Kaş'ta orman yangını (3)
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Kaş'ta orman yangını (3)

Kaş'ta orman yangını (3)
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Haberler | Güncel

VİLLALARDAN BAZILARI ZARAR GÖRDÜAntalya'nın Kaş ilçesine bağlı Üzümlü ve İslamlar'daki yangının bölgede seyrek olarak bulunan bazı villalara da sıçradığı belirlendi.

VİLLALARDAN BAZILARI ZARAR GÖRDÜ

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Üzümlü ve İslamlar'daki yangının bölgede seyrek olarak bulunan bazı villalara da sıçradığı belirlendi. Villalardan bazılarının yanarak zarar gördüğü kaydedildi. Karadan ve havadan söndürme çalışmalarının sürdürüldüğü bölgedeki son durumla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Antalya'mızın Kaş ilçesinde 2 noktada çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle beraber hızla müdahale ettik. Andifli'deki yangın tamamen söndürüldü. İslamlar ve Üzümlü mahallelerinde süren yangını söndürmek için itfaiye birimimiz tüm gücüyle çalışmalarına devam ediyor" dedi.


Kaş'ta orman yangını (3)
Kaş'ta orman yangını (3)
Kaş'ta orman yangını (3)
Kaş'ta orman yangını (3)
Kaş'ta orman yangını (3)
Kaş'ta orman yangını (3)
Kaş'ta orman yangını (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar

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