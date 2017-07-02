Kaş'ta Orman Yangını (2)

RÜZGAR SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI ETKİLİYOR



Antalya'nın Kaş İlçesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle güçlükle sürdürülüyor.



Kasaba Orman Bölge Şefliği sınırları içerisinde, Kaş merkeze 9 kilometre uzaklıktaki Akkörü Mahallesi'nde çıkan orman yangına, 3 söndürme helikopteri, 1 yangın söndürme uçağı, 25 arazöz, 4 dozer, 2 su tankeri ve 100'e yakın orman işçisi ile vatandaşlar müdahale ediyor. Ekipler, alevlerin yakınlardaki yerleşim yerleri ve seralara ulaşmaması için yoğun çaba gösteriyor. Antalya Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk ve Kaş Kaymakamı Bilgihan Bayar da olay yerine giderek söndürme çalışmalarını takip etti. Kaş Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, rüzgarın sürekli yön değiştirmesinin söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini kaydetti.



