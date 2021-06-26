Kaş'ta orman yangını (2)
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Kaş'ta orman yangını (2)

Kaş'ta orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Haberler | Güncel

İKİNCİ YANGIN ÇIKTI, KONTROL ALTINA ALINDIAntalya'nın Kaş ilçesine bağlı Üzümlü ve İslamlar mahallerinde çıkan yangının ardından Andifli Mahallesi Çerçiler mevkisindeki su deposunun bulunduğu Kızılçam ormanında da saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

İKİNCİ YANGIN ÇIKTI, KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Üzümlü ve İslamlar mahallerinde çıkan yangının ardından Andifli Mahallesi Çerçiler mevkisindeki su deposunun bulunduğu Kızılçam ormanında da saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İlk yangının olduğu bölgeye yarım saat uzaklıktaki alevlere müdahale için helikopter yönlendirildi. Bölgeye giden ekipler, ikinci yangına da müdahale çalışmalarına başladı. Uzun uğraşlar sonucu Andifli bölgesinde çıkan yangın, kontrol altına alındı. Söndürme ve soğutma çalışmalarına da başlandı. 

TEDBİR AMACIYLA BOŞALTILDIÜzümlü ve İslamlar bölgesindeki yangını ise söndürme çalışmaları devam ediyor. 5 helikopter ve 20 arazöz ile çok sayıda orman işçisi, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Yangın alanına yakın noktada bulunan yerleşim yerlerinin ise tedbir amacıyla boşaltıldığı öğrenildi.YEŞİLKÖY'DE BAŞLAYAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜÖte yandan ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde yüksek gerilim hattının kopması nedeniyle ormanlık alanda yangın çıktığı ve hızlı müdahaleyle alevlerin büyümeden söndürüldüğü öğrenildi.

Kaş'ta orman yangını (2)
Kaş'ta orman yangını (2)
Kaş'ta orman yangını (2)
Kaş'ta orman yangını (2)
Kaş'ta orman yangını (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar

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