Kaş'ta ocak ayında deniz keyfi
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Kaş'ta ocak ayında deniz keyfi

Turizm kenti Antalya'da yağmurlu günlerin ardından güneşli bir gün yaşanıyor.

26.01.2020 10:23 | Son Güncelleme: 26.01.2020 10:29
Kaş'ta ocak ayında deniz keyfi

Turizm kenti 'da yağmurlu günlerin ardından güneşli bir gün yaşanıyor. Kaş ilçesinde Ocak'ta deniz keyfi yaşandı.


Sabahın ilk saatlerinden itibaren pırıl pırıl bir güneşle karşılaşan vatandaşlar sahile geldi. Tüm yurtta soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, Kaş'ta güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi.


Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü ilçede, vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı. Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri ve Mesire Alanında, ocak ayı olmasına rağmen bazıları denize girdi bazıları da güneşlendi.


Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, ilçede gelecek hafta için sağanak yağış bekleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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