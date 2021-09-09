Kaş'ta nefesler Türkiye Şampiyonluğu için tutuluyor

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF)'nun faaliyet takviminde yer alan Serbest Dalış Open Açık Su Bireysel Türkiye Şampiyonası Kaş'ta bugün başlıyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde TSSF'nin düzenlediği Serbest Dalış Open Açık Su Bireysel Türkiye Şampiyonası için nefesler tutuldu. Serbest dalış sporcuları Kaş açıklarında 4 gün boyunca madalya ve şampiyonluğa giden en derin noktaya inmek için vücutlarının limitlerini zorlayacak. Yarışmalar paletsiz sabit ağırlık (CNF), sabit ağırlık (CWT), çift palet sabit ağırlık (CWT BF), ip destekli sabit ağırlık (FIM) disiplinlerinde gerçekleştiriliyor. Büyükler, master ve junior yaş gruplarında dalışların yapılacağı şampiyona, pazar günü düzenlenecek madalya ve kapanış töreniyle sona erecek.Şampiyona sonuçlarına göre Serbest Dalış Milli Takım aday kadrosu seçmeleri de yapılacak.

Şampiyonaya katılan tüm yarışmacılara başarılar dileyen TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, "Kaş, ekim ayında "Kaş Başka" Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası ve Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Federasyonumuzun CMAS işbirliğiyle gerçekleştireceği bu uluslararası organizasyonlar öncesinde Türkiye Şampiyonası, sporcularımız için ısınma, motivasyon ve hazırlık dalışları gibi olacak. Burada gösterdikleri performansa göre Serbest Dalış Milli Takım aday seçmelerimizi de yapacağız. Türkiye Şampiyonası organizasyonunda bizlere destek veren Antalya Valiliği, Antalya Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü, Kaş Kaymakamlığı, Kaş Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kaş Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler