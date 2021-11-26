Kaş'ta "Narko Rehber" programı düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Kaş'ta "Narko Rehber" programı düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY ESPOR SPOR +

Kaş'ta "Narko Rehber" programı düzenlendi

AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Kaş'ta

Antalya'nın Kaş ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında "Narko Rehber" eğitim programı düzenlendi.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında "Narko Rehber" eğitim programı düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, program çerçevesinde ilçedeki kamu kurum görevlilerine, öğretmenlere ve öğrenci velilerine uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi.

Eğitimde, En İyi Narkotik Polisi Anne projesi ve Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) uygulaması tanıtıldı.

Ayrıca, uyuşturucuyla mücadelenin önemi, maddelerin zararları, bağımlılık gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

'CEP TELEFONUMU KIRDIN' DİYEREK DOLANDIRICILIK YAPIYORDU

'CEP TELEFONUMU KIRDIN' DİYEREK DOLANDIRICILIK YAPIYORDU

 4 çocuk babası ilçe müftüsü koronavirüsten hayatını kaybetti

4 çocuk babası ilçe müftüsü koronavirüsten hayatını kaybetti

 Son dakika... Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Son dakika... Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title