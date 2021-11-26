Kaş'ta "Narko Rehber" programı düzenlendi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında "Narko Rehber" eğitim programı düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, program çerçevesinde ilçedeki kamu kurum görevlilerine, öğretmenlere ve öğrenci velilerine uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi.

Eğitimde, En İyi Narkotik Polisi Anne projesi ve Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) uygulaması tanıtıldı.

Ayrıca, uyuşturucuyla mücadelenin önemi, maddelerin zararları, bağımlılık gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?