Kaş'ta "Muhasebe Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde Muhasebe Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Kaş İlçe Temsilciliği tarafından Cumhuriyet Meydan'ında gerçekleştirilen törende saygı duruşunun ardından Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı.

İlçe Temsilcisi Hasan Kahraman, yaptığı açıklamada, serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğinin tanıtılması, farkındalığının artırılması, vergi bilincinin geliştirilmesi amacıyla 1-7 Mart'ta Muhasebe Haftası olarak kutlandığını belirtti.

Bir hafta boyunca ziyaretler ve çeşitli etkinlikle gerçekleştireceklerini dile getiren Kahraman, tüm muhasebe mensuplarının haftasını kutladı.