Kaş'ta Milli Eğitim'e müdür ataması Antalya Kaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Melih Eroğlu atandı.

Antalya Kaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Melih Eroğlu atandı.

Şubat 2020 tarihinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Atama Kararnamesi ile Antalya Kaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Faruk Atılgan Demre'ye atandı.

Bir süredir boş bulunan Kaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Melih Eroğlu'nun ataması yapıldı.

Son olarak Kaş Kalkan Ortaokulu Müdürlüğü görevini yürüten Melih Eroğlu, uzun yıllar ilçede öğretmen ve yönetici olarak çalıştı. - ANTALYA

Kaynak: İHA