Kaş'ta, Millet Kıraathanesi açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kaş'ta, Millet Kıraathanesi açıldı

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Kaş Belediyesi tarafından hayata geçirilen Millet Kıraathanesi, törenle açıldı.

Kaş'ta, Millet Kıraathanesi açıldı
07.08.2020 20:47 | Son Güncelleme: 07.08.2020 20:51

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Kaş Belediyesi tarafından hayata geçirilen Millet Kıraathanesi, törenle açıldı. 150 metrekarelik kapalı, 3100 metrekare açık alana sahip, 1500 kitaplı kütüphanenin yanı sıra internet bağlantısı olan iki bilgisayar, oturma grupları, 9 kameriye ve çocuk parkının yer aldığı Millet Kıraathanesi vatandaşlardan da ilgi gördü.

Kaş Belediyesi tarafından Kınık Mahallesi'nde hayata geçirilen Millet Kıraathanesi'nin açılışına Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, belediye meclisi üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Eski Kınık Belediyesi Hizmet Binası'nın alt katı ve bahçesi, Kaş Belediyesi tarafından Millet Kıraathanesi olarak düzenlendi. Millet Kıraathanesi 150 metrekarelik kapalı, 3100 metrekare açık alana sahip. Kapalı alanda 1500 kitap bulunan kütüphane, internet bağlantısı olan iki bilgisayar ve oturma grupları yer alıyor. Bahçesinde vatandaşların oturup sohbet edeceği 9 kameriye ile çocuk parkı yer alıyor. Vatandaşlar gün boyu Millet Kıraathanesi'nde oturup, ücretsiz çay içebilecek. Vatandaşlara kek ikramında bulunulacak kıraathanede günlük gazeteler okunabilecek. Açılıştan sonra Kaymakam Yazıcı ve Belediye Başkanı Ulutaş vatandaşlarla çay içerek, sohbet etti.Açılışa katılan Kınıklı Hatice Baskak, "Buraya açılmış olan bu parkımıza kendi adımıza, mahallemiz için çok sevindik. Çok beğenerek, çok coşarak, ne diyeceğimi bilemiyorum. Sevindim. Bu kitapları çocuklarımıza örnek olarak okumak, buraya gelip arkadaşlarımızla çay içmeyi herkesten çok fazla istiyorum" dedi.İsmail Kocakaya, "Bölgemize kazandırılmış olan bu kütüphane gerçekten bir açığı kapattı. Bölge insanlarının, özellikle gençliğin bu tür bir yere ihtiyacı vardı. Gerek sohbet ortamında, gerek ihtiyaç duyulan kitapları edinme, okuma konusunda bir açığı giderdi. Sebep olanlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Bugün Millet Kıraathanemizi açıyoruz. Hemşehrilerimizin uzun zamandır beklentisi olan bir sosyal alan talepleri vardı. Bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, emeklilerimiz bize vakit geçirebilecekleri, her türlü faaliyetleri yapabilecekleri, sosyal anlamla etkileşim yapabilecekleri bir yer talepleri vardı. Bunu bugün mahallemize kazandırıyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Hemşehrilerimiz gelecekler, güzelce vakit geçirebilecekler" dedi.

Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkemizi Millet Kıraathaneleri projesi adı altında büyük bir atılım hamlesi gerçekleştirilmeye başlandı. Doğrusu bu hizmetleri il ve ilçe merkezlerinde görmekten ziyade Kaş'ımızın bu güzide yerinde de görmek hepimizi oldukça mutlu etti. Bu anlamada bu hizmeti Kınıklı hemşehrilerimize sunan belediye başkanımızı ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum." İfadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti Magazin
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti
Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti Sağlık
Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti
'Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız' gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar 3. Sayfa
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı Güncel
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı Spor
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz? Güncel
Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?
Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek
Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1185 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1185 yeni vaka tespit edildi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini tüfekle vurdu
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini tüfekle vurdu
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu
Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Yunanistan'dan şok karar! İpsala Sınır Kapısı kapatılıyor
Yunanistan'dan şok karar! İpsala Sınır Kapısı kapatılıyor
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Lübnan'daki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı
Lübnan'daki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı
Borsa İstanbul, aşırı dalgalanmaları önlemek için endeks bazlı devre kesici sistemini uygulamaya aldı
Borsa İstanbul, aşırı dalgalanmaları önlemek için endeks bazlı devre kesici sistemini uygulamaya aldı
9 gündür haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu
9 gündür haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu
Son Dakika: Hindistan Havayolları'na ait 191 yolculu uçak iniş sırasında düştü: 15 ölü, 123 yaralı
Son Dakika: Hindistan Havayolları'na ait 191 yolculu uçak iniş sırasında düştü: 15 ölü, 123 yaralı
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Beyrut'taki patlamaya 3 çocukla yakalanan bakıcının zor anları
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Beyrut'taki patlamaya 3 çocukla yakalanan bakıcının zor anları
Duyarsız vatandaşların araçtan attığı sigara izmariti, 10 ton odunu küle çevirdi
Duyarsız vatandaşların araçtan attığı sigara izmariti, 10 ton odunu küle çevirdi
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Sezen Aksu Barış Arduç Coşkun Sabah
Spor Jose Sosa Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Süleyman Hurma Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Kaza İzmir Lübnan Beyrut
Şu an buradasınız: Kaş'ta, Millet Kıraathanesi açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 21:09:12. #1.15#
title