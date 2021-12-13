Kaş'ta mantarlar toplanmaya başlandı - Haberler
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Kaş'ta mantarlar toplanmaya başlandı

Kaş'ta mantarlar toplanmaya başlandı
AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanda çıkan mantarlar vatandaşlar tarafından toplanıyor.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanda çıkan mantarlar vatandaşlar tarafından toplanıyor.

Yağmur yağmasının ardından ormanlık alanlarda yetişen ve halk arasında "çıntar" olarak bilinen mantarlar kendisini göstermeye başladı.

İlçede kırsal bölgede yaşayanlar, çam ağacı diplerinde bulunan mantarları toplayarak, kilosunu 50 liradan satıyor.

Mantar toplayanlardan Mehmet Zillioğlu, çıntar mantarının doğal olduğunu ancak kolay bulunmadığını söyledi.

Kaş'ta mantarlar toplanmaya başlandı

Kaş'ta mantarlar toplanmaya başlandı

Kaş'ta mantarlar toplanmaya başlandı

Kaş'ta mantarlar toplanmaya başlandı

Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri

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