Kaş'ta mantarlar doğada yüzünü göstermeye başladı

Kaş ilçesinde yağmurların yağmasıyla birlikte ormanda çıkan mantarlar vatandaşlar tarafından toplanarak tüketiliyor.

Kaş ilçesinde yağmurların yağmasıyla birlikte ormanda çıkan mantarlar vatandaşlar tarafından toplanarak tüketiliyor.

Antalya'da yağmur yağmasının ardından ormanlık alanlarda yetişen ve halk arasında "çıntar" olarak bilinen mantarlar kendisini göstermeye başladı.

Kaş ilçesinin kırsal bölgelerinde yaşayan çok sayıda kişi, çam ağacı diplerinde bulunan mantarları toplamak için sık sık bölgeye gidiyor.

Eşref Kocaer, mantarı ticaret amacıyla değil, beslenme amacıyla topladıklarını belirtti.

Mehmet Zillioğlu ise küçük yaşlardan itibaren mantar topladıklarını, zehirli mantar ile çıntar arasındaki farkı iyi bildiklerini söyledi.

Zillioğlu, mantarın pazarlarda 60 liradan satıldığına dikkati çekerek, protein ve vitamin kaynağı olduğunu düşündükleri için mantarı sıklıkla tükettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci