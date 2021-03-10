Kaş'ta kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 3 kişiye 9 bin 586 lira ceza kesildi

Kaş ilçesinde bir evde kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiklerini tespit edilen3 kişiye 9 bin 586 lira ceza kesildi.

Kaş ilçesinde bir evde kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiklerini tespit edilen3 kişiye 9 bin 586 lira ceza kesildi.

Kınık Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çayköy Mahallesi'nde S.T'ye ait evde kumar oynandığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 2 tüfek, bir kuru sıkı tabanca, 116 fişek, bir bel fişek kılıfı, 7 bin 500 lira, 29 deste iskambil kağıdı, 1 kutu okey taşı ile zar ele geçti.

Evde kumar oynadıkları tespit edilen S.T, R.U, K.Y'ye 4008 lira para cezası kesildi.

S.T'ye "Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar hakkında kanununa" muhalefetten, maske takmamak ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak gibi suçlardan 5 bin 578 lira ceza uygulandı.

Olayla ilgili Kaş Cumhuriyet Savcılığınca da adli işlemlere başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş