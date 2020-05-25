Kaş'ta kumar oynayan 7 kişiye, 33 bin TL ceza
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kaş'ta kumar oynayan 7 kişiye, 33 bin TL ceza

Antalya'nın Kaş ilçesinde kumar oynayan 7 şahsa toplamda 33 bin 369 TL idari para cezası uygulandı.

Kaş'ta kumar oynayan 7 kişiye, 33 bin TL ceza
25.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:15

Antalya'nın Kaş ilçesinde kumar oynayan 7 şahsa toplamda 33 bin 369 TL idari para cezası uygulandı.

Kaş ilçesi Çavdır Mahallesi'nde R.K'ya ait iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan Kınık Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece saat 23.30'da bir iş yerine baskın yaptı. Baskında 7 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Ele geçirilen 4 bin 155 TL para, 1 adet kumar makinası ve 3 adet iskambil destesine ise el konuldu.

Kumar oynayan 7 şahıs hakkında da Kabahatler Kanununun 34'üncü Maddesine istinaden 8 bin 575 TL, Kabahatler Kanununun 32'nci maddesi gereği 2 bin 744 TL ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereği 22 bin 50 TL idari para cezası uygulandı. Kanunlara göre verilen cezalara göre 7 şahsa toplamda 33 bin 369 TL idari yaptırım uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Haber
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek Haber
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8...
Cem Uzan torun sahibi oldu Haber
Cem Uzan torun sahibi oldu
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı Haber
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı Haber
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti Haber
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Kumar borcu nedeniyle pompalı tüfekle annesini rehin aldı
Kumar borcu nedeniyle pompalı tüfekle annesini rehin aldı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım
İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
Kar fırtınası mayıs ayında can aldı; 70 yaşındaki çoban, evinden 4 kilometre uzakta ölü bulundu
Kar fırtınası mayıs ayında can aldı; 70 yaşındaki çoban, evinden 4 kilometre uzakta ölü bulundu
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Milli boksörün birlikte yaşadığı kız arkadaşını öldürdükten sonra attığı tweet ortaya çıktı
Milli boksörün birlikte yaşadığı kız arkadaşını öldürdükten sonra attığı tweet ortaya çıktı
Diyarbakır polisi, terör örgütü PKK'nın Ramazan Bayramı'nı kana bulama planlarını suya düşürdü
Diyarbakır polisi, terör örgütü PKK'nın Ramazan Bayramı'nı kana bulama planlarını suya düşürdü
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı
Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Naci Bostancı Ahmet Davutoğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Hazal Kaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Müzik Bayram Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Kaş'ta kumar oynayan 7 kişiye, 33 bin TL ceza - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 11:15:40. #1.14#
title