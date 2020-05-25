Kaş'ta kumar oynayan 7 kişiye, 33 bin TL ceza Antalya'nın Kaş ilçesinde kumar oynayan 7 şahsa toplamda 33 bin 369 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde kumar oynayan 7 şahsa toplamda 33 bin 369 TL idari para cezası uygulandı.

Kaş ilçesi Çavdır Mahallesi'nde R.K'ya ait iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan Kınık Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece saat 23.30'da bir iş yerine baskın yaptı. Baskında 7 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Ele geçirilen 4 bin 155 TL para, 1 adet kumar makinası ve 3 adet iskambil destesine ise el konuldu.

Kumar oynayan 7 şahıs hakkında da Kabahatler Kanununun 34'üncü Maddesine istinaden 8 bin 575 TL, Kabahatler Kanununun 32'nci maddesi gereği 2 bin 744 TL ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereği 22 bin 50 TL idari para cezası uygulandı. Kanunlara göre verilen cezalara göre 7 şahsa toplamda 33 bin 369 TL idari yaptırım uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA