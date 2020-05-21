Kaş'ta kreş inşaatı yükseliyor
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Kaş'ta kreş inşaatı yükseliyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 19 ilçenin tamamında açılmasını hedeflediği kreşler hayata geçiriliyor.

Kaş'ta kreş inşaatı yükseliyor
21.05.2020 16:06 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:10

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 19 ilçenin tamamında açılmasını hedeflediği kreşler hayata geçiriliyor. Kaş'ın Andifli Mahallesinde yapımına başlanan kreş binası içinde sosyal hizmetler ve ATASEM merkezi de yer alacak. Kreş, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılında hizmet vermeye başlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmalarının yanı sıra Türkiye'ye örnek olacak projelere de hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Antalyalı çocukların geleceğine yatırım yapmayı hedefleyerek, çalışan annelerin çocuklarını güvenle bırakabileceği modern kreşler hayata geçirilmeye başlandı.

Kaş'ın Andifli Mahallesinde yapımına başlanan çok amaçlı kreş binası inşaatı devam ediyor. Kreş hem mahalle sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarına hem de çocukların kişisel gelişim ve eğitimlerine okul öncesi destek vermek amacı ile tasarlandı. Proje kapsamında kreş bölümünde derslik ve oyun odası, ATASEM ve sosyal hizmetler merkezi yer alacak. Yeni eğitim ve öğretim yılına yetişmesi ve kayıtlara başlanması hedeflenen kreş binasının çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor. Kreş binasının 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında hizmete girmesi hedefleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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