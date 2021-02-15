Kaş'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayıp kumar oynayan 30 kişiye para cezası verildi
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Kaş'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayıp kumar oynayan 30 kişiye para cezası verildi

15.02.2021 18:09 | Son Güncelleme: 15.02.2021 18:13
Kaş'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayıp kumar oynayan 30 kişiye para cezası verildi

Kaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, bir evde kumar oynadıkları tespit edilen 30 kişiye 144 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Kaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, bir evde kumar oynadıkları tespit edilen 30 kişiye 144 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kınık Mahallesi'nde R.Ç'nin evinde kumar oynattığı istihbaratı üzerine belirlenen adrese ani baskın düzenleyen jandarma ekibi, 2'si kadın 30 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına da uymayan ve üzerlerinde 6 telsiz bulunan şüphelilere, toplam 144 bin 150 para cezası kesildi.

Evde yapılan aramada, bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Kumar oynanması için yer temin ettiği için 1730 lira para cezası verilen R.Ç. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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