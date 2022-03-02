Kaş'ta kişisel gelişim semineri düzenlendi

Kaş ilçesinde belediye tarafından, kültürel ve sosyal etkinlikler kapsamında kişisel gelişim semineri düzenlendi.

Kaş Belediyesinin Kültürevi'ndeki seminerde eğitmenler Sezaver Seçki ve İzgi Güner, kursiyerlere "Ben Kimim?", "Etkin İletişim Becerileri" ve "Kendini Keşfet" konularında eğitim verdi.

Sağ, sol beyin testi, baskın kişilik özellikleri, sihirli sözcükler, iletişim kurtaran cümleler, enerji yükselten dil kalıpları, saklı kişilik özellikleri, anlayış geliştirme bölümleri katılımcılara anlatıldı.

Seçki, yaptığı açıklamada, konuları günlük hayattan, yaşanılan çevreden uygulamalı anlattıklarını belirterek, kişilerin iletişim kazalarına maruz kalmadan birbirini anlamasının önemli olduğunu belirtti.

Güner ise eğitimde bazı masallar anlatarak, bunlarla ilgili çıkarımların, yorumların, incelemelerin ışığında kişinin bilinçaltı, karakter yapısı, özü ve farkındalığına değindiklerini ifade etti.