Kaş'ta kayalığa çarpan kamyondaki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Kaş'ta kayalığa çarpan kamyondaki 2 kişi yaralandı

AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Kaş'ta kayalığa çarpan kamyondaki 2 kişi yaralandı

Kaş ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalığa çarpan kamyondaki 2 kişi yaralandı.

Kaş ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalığa çarpan kamyondaki 2 kişi yaralandı.

Ali Anatuna yönetimindeki 07 AOR 621 plakalı kamyon, yağmur dolayısıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kayalılara çarparak durabildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Levent Gurunlu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine, Kaş Bölge Trafik ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri

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