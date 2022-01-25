Kaş'ta kar yağışı sonrası 18 mahallenin yolu ulaşıma kapandı - Haberler
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Kaş'ta kar yağışı sonrası 18 mahallenin yolu ulaşıma kapandı

Karla mücadele çalışması Yolların temizlenmesi Çalışmaların drone görüntüsü ANTALYA - Kaş'ta yüksek kesimlerde dün gece etkisini gösteren kar yağışı sonrası 18 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele çalışması

Yolların temizlenmesi

Çalışmaların drone görüntüsü

ANTALYA - Kaş'ta yüksek kesimlerde dün gece etkisini gösteren kar yağışı sonrası 18 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kaş'ta 18 mahallenin yolu kapandı

Kaş ilçesinde kar yağışı sonrası 18 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Belediye ekipleri 3 greyder, 3 dozer ve 20 personelle kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ekipleri de karla mücadele çalışmalarına katılıyor.

Ekipler, evlerinde ve araçlarında mahsur kalanlara temel ihtiyaç maddeleri ulaştırıyor.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, bölgedeki yoğun kar nedeniyle kriz masası oluşturulduğunu bildirdi.

Ekiplerin dün geceden beri sahada olduğunu aktaran Ulutaş, çok zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması uyarısında bulundu.

Sahil kesiminde de etkisini gösteren kar, ilçe sakinlerini sevindirdi.

Kaş'ta kar yağışı sonrası 18 mahallenin yolu ulaşıma kapandı

Kaş'ta kar yağışı sonrası 18 mahallenin yolu ulaşıma kapandı

Kaş'ta kar yağışı sonrası 18 mahallenin yolu ulaşıma kapandı

AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri

Drone, kar, Güncel, Haber

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