Kaş'ta kadınlara karanfil dağıtıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaş'ta kadınlara karanfil dağıtıldı

AA - Talip Demirci - Güncel
 - Güncelleme:
Kaş'ta kadınlara karanfil dağıtıldı

Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafikte durdurdukları kadın sürücülere "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla karanfil verdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafikte durdurdukları kadın sürücülere "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla karanfil verdi.

Çavdır Mahallesi'nde denetim yapan jandarma, durdurdukları kadın sürücülerin gününü kutladı. İyi yolculuklar dileyen ekipler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücü ve yolculara toplam 1934 adet karanfil armağan etti.

Öte yandan, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle belediye ile diğer kurum ve işletmelerde çalışan kadınlara çiçek vererek, gününü kutladı.

AA / Talip Demirci - Güncel

Dünya Kadınlar Günü, Hisarcık, Jandarma, Mart, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title