Kaş'ta kaçak yapıyla mücadele sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaş'ta kaçak yapıyla mücadele sürüyor

AA, Talip Demirci - Güncel
 - Güncelleme:
Kaş'ta kaçak yapıyla mücadele sürüyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde belediye ekiplerince 13 kaçak yapı yıkıldı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde belediye ekiplerince 13 kaçak yapı yıkıldı.

Kaş Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Liman ağzı bölgesinde sit alanına bungalov amacıyla yapımına başlanan 13 demir profilden yapılmış temelin, belediye ekiplerince yıkıldığı belirtildi.

Bölgeye kara yolundan ulaşımın olmamasından ötürü hafriyatların teknelerle çekilerek bölgeden taşındığı kaydedilen açıklamada, kaçak yapılarla mücadeleye devam edileceği vurgulandı.

Yıkım işlemine, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı yetkililerinin katıldığı belirtildi.

AA / Talip Demirci - Güncel

Antalya, Liman, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title