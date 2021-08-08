KAŞ'TA İKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
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KAŞ'TA İKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinde dün gece iki noktada çıkan orman yangınları, vatandaşların ve ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Antalya'nın Kaş ilçesinde dün gece iki noktada çıkan orman yangınları, vatandaşların ve ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Kaş'taki ilk yangın, Çavdır Yaylası Sorgunlu Mevkii'nde çıktı. Dağlık ve kayalık olan Yayla Çavdır Mahallesi Sorgun Mevkii'nde saat 20.45 civarında 5 noktada yangın başladı. Yangını haber alan Kaş'a bağlı Sütleğen Mahallesi ve Yayla Çavdır Mahallesi'nden yaklaşık 250 vatandaş, kazmayı, küreği, tırmığı kaparak yangın yerine ulaştı. Vatandaşlar, ekipler gelinceye kadar yangınların etrafını çevirdi. Yangına Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, bir dozer, bir greyderle müdahale edildi. Havanın rüzgarsız oluşu, yaylada hava sıcaklığının 17- 18 derece civarında olması dolayısıyla yangın 1 saat içinde söndürüldü. Ardından soğutma çalışması yapıldı. Yangında 1 dekar alan zarar gördü. Yetkililer, hiçbir ağacın zarar görmediğini, sadece ağaçların altındaki yaprakların yandığını belirtti. Yangının beş noktada aynı anda başlaması nedeniyle, Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaş'taki ikinci yangın, ilçeye bağlı Gürsu Mahallesi Karacayer Mevkisi'nde ziraat arazisinde, gece yarısı başladı. Yangına çok yakındaki Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz ve Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü'nden gelen bir arazözle müdahale edildi. Yangın ormana sıçramadan söndürüldü. Yangında 1 dekar alan zarar gördü.

KAŞ'TA İKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
KAŞ'TA İKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
KAŞ'TA İKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
KAŞ'TA İKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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