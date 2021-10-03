Kaş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler
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Kaş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Kaş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

E.R.U. (39) yönetimindeki 07 VBB 26 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki kayalıklara ardından da karşı şeritten gelen E.B.S. idaresindeki 07 SFE 62 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Kaş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri
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