Kaş'ta heyelan meydana geldi
AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'nın Kaş ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle heyelan oluştu.
ANTALYA (AA) - Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'nın Kaş ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle heyelan oluştu.
Kalkan Mahallesi ile Kaputaş mevkisi arasında meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yol, karayolları ve Kaş Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
Bazı ağaçların devrildiği bölgede, Gedife Deresi'nin taştığı görüldü.
AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri
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