Kaş'ta hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor
16.12.2020 15:45 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:51
-Kaş Belediyesi ekiplerinin zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışması yapması -İş makinelerinin çalıştırılması -Uğrar Köyü Muhtarı Mustafa Yılmaz'ın konuşması ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen kuvvetli yağışın ardından zarar gören bölgede belediye...
-Kaş Belediyesi ekiplerinin zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışması yapması
-İş makinelerinin çalıştırılması
-Uğrar Köyü Muhtarı Mustafa Yılmaz'ın konuşması ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen kuvvetli yağışın ardından zarar gören bölgede belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci