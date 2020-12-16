Kaş'ta hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor
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Kaş'ta hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor

16.12.2020 15:45 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:51

-Kaş Belediyesi ekiplerinin zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışması yapması -İş makinelerinin çalıştırılması -Uğrar Köyü Muhtarı Mustafa Yılmaz'ın konuşması ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen kuvvetli yağışın ardından zarar gören bölgede belediye...

-Kaş Belediyesi ekiplerinin zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışması yapması

-İş makinelerinin çalıştırılması

-Uğrar Köyü Muhtarı Mustafa Yılmaz'ın konuşması ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen kuvvetli yağışın ardından zarar gören bölgede belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Kaş'ta hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor
Kaş'ta hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor
Kaş'ta hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor
Kaş'ta hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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